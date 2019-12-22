«Олімпійські» федерації звернулися до Зеленському з-за перебоїв з фінансуванням

Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту — регбі, хокею, баскетболу, боксу і легкої атлетики України — звернулися до президента України Володимира Зеленського з-за припинення виділення коштів для фінансування їх діяльності.

Як зазначено в листі, підготовка до Олімпійських ігор-2020 вийшла на завершальну стадію, а від того, буде виділено заплановане держфінансування вказаних федерацій, залежить якість підготовки спортсменів.

«Ми глибоко стурбовані ситуацією, що склалася з припиненням виділення коштів для фінансування діяльності Національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту».

«У всіх видах спорту у розпалі боротьба за олімпійські ліцензії і путівки на інші головні міжнародні змагання — чемпіонати світу та Європи. Від того, буде виділено запланированноегосударственное фінансування, залежить якість підготовки і, відповідно, результат виступу українських спортсменів, в т. ч . на ХХХІ літніх Олімпійських іграх в Токіо. У даній ситуації все це знаходиться під загрозою зриву».

Президенти спортивних федерацій відзначають, що вже зараз у них виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року.

«Тому спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, щоб уникнути збільшення боргів. Припинення фінансування саме в цей період руйнує всі зусилля, які були витрачені на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх 3,5 років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту можуть бути зруйновані в той час, коли до досягнення поставлених цілей залишається зробити останні кроки».

«Ми звертаємося до вас з єдиною метою — виконати в повному обсязі зобов’язання по фінансуванню згідно з договорами, які були укладені між федераціями і профільним Міністерством, яке уособлює собою державу».