Справа Мартиненко на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім’я спільника екс-нардепа

У справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, яким займається прокуратура Швейцарії, замішаний ще один громадянин України.

Як передає «Радіо Свобода» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.

Як стверджують слідчі, вони у складі «злочинного угруповання» відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість та активи в Швейцарії і інших країнах, відмиваючи таким чином гроші.

Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленко створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненко своїм уповноваженим представником.

Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екс-нардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненко.