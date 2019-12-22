Адвокат Порошенко: обшуки в офісі ЄС — продовження агонії Труби

Обшуки в офісі «Європейської солідарності» стали закономірним продовженням агонії директора ДБР Романа Труби. Вони були проведені з кричущими порушеннями.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

«Мало хто сумнівається, що позавчорашні обшуки, проведені ДБР в офісі» Європейської солідарності » – продовження агонії організованої групи Труби. Ці акції являють собою практично повний набір правопорушень, які може зробити слідчий або оперативник», — написав Головань.

За словами адвоката, головним з порушень стало постанову на проведення обшуків, видана судом, не мав права її видавати.

«ДБР здійснювало обшуки на підставі постанов слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва. Відповідно до частини 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Загальновідомо, що адреса ДБР — вул. Симона Петлюри 15, Київ, 01032. Це прямо вказано на сайті. Тому рішення про обшук згідно із законом повинен був приймати слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва», — аргументував Головань.

Адвокат наголосив: щодо всіх резонансних справ пан Труба воліє звертатися саме в Печерський суд. Тому, за твердженням Голованя, який посилається на інтерв’ю Труби «Лівому березі», останній навіть підготував «офіційні роз’яснення щодо того, що ДБР нібито працює у кількох приміщень, одне з яких розташоване в Печерському районі.

«Заради того, щоб слідчі ДБР зверталися з клопотаннями саме в Печерський суд, Роман Труба готовий на все, готовий брехати, навіть провести службове підроблення. Процитуємо інтерв’ю Труби LB.ua:» Центральний апарат не має постійного приміщення, ми його шукаємо. А для роботи слідчих використовуємо не тільки цих двох приміщення, про які говорите, але і інші. З цього приводу ми підготували офіційні роз’яснення. Вони направлені в усі суди всіх інстанцій. У них написано, що ми знаходимося у приміщенні в Печерському районі міста Києва». Цей патентований нахаба дає судам офіційні роз’яснення! Зауважте, не тільки офіційні, але і абсолютно брехливі», — написав Головань.

За словами адвоката, саме наказ Труби «змінив» основне місце розташування слідчих підрозділів ДБР з вул. Петлюри С. на бульвар Лесі Українки.

«В офіційними роз’ясненнями Труба, швидше за все, мав на увазі свій Наказ N310 від 11.11.2019 р. В тому наказі Труба написав, що слідчі підрозділи ДБР ніби розташовуються на 7 поверсі будинку 26 на бульварі Лесі Українки. У тому ж наказі Труба стверджує, що приміщення за адресою: м. Київ, Грушевського, 12/2 і С. Петлюри, 15 використовуються слідчими ДБР як допоміжні. Однак це зухвала й відверта брехня. Жодних приміщень, ні основних, ні допоміжних у будівлі уряду ДБР не має, що підтверджується листом Секретаріату Кабінету Міністрів України», — підкреслив Головань.

За його словами, згадане приміщення на бул. Лесі Українки, 26 орендовано окремою юридичною особою – Територіальним управлінням ДБР в Києві. Суборенда договором не передбачено, тому немає жодних правових підстав для розміщення там слідчих центрального апарату ДБР. Більше того, існує багато доказів того, що саме вул.Петлюри, 15 є основним адресою ДБР. Сюди, стверджує Головань, викликають на допити, тут працюють слідчі, що ця адреса вказана в офіційних зверненнях.

«Факт знаходження органу досудового розслідування ДБР саме в Шевченківському районі міста Києва встановлено Постановою Київського апеляційного суду від 16 грудня 2019 року по справі N761 / 44873/19. Внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи є злочином. Роману трубі і його спільникам доведеться відповідати», — підкреслив Головань.

Нагадаємо, днями слідчі ДБР провели обшуки в офісі політичної партії «Європейська солідарність». В ЄС вже зазначили: ці обшуки є продовженням політичного тиску на 5 президента України Петра Порошенка.