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Красуня-дочка Скрябіна вийшла заміж: знайшлися особисті фото Марії-Барбари в Instagram

22.12.2019

Дочка загиблого лідера групи «Скрябін» Андрія Кузьменка Марія-Барбара показала нові фото зі свого весілля, надавши користувачам мережі доступ до своєї сторінки в Instagram.

В її записі, який ще недавно був закритим для хто не є передплатником, опубліковані і інші особисті фотографії дівчини.

Під знімками з весілля дочка українського музиканта залишила лаконічну підпис – 20.12.2019 (дата святкової події).

В інших постах Марія-Барбара оприлюднила фотографії ресторану, де гуляли весілля, а також знімки з чоловіком і українським співаком DZIDZIO, який прийшов привітати молодят з величезним букетом білих троянд.

«Дуже вдячні і любимо», – підписала фото з артистом дочка Кузьми.

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

Додамо, на своїй сторінці в соцмережі дівчина часто публікувала фото з відпочинку та спільні кадри з коханим.

Пропонуємо подивитися, чим ділилася Марія-Барбара в Instagram:

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

instagram.com/miss___mariya

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