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У Києві В парку зарізали 22-річного хлопця

22.12.2019

У Святошинському районі Києва неподалік від вулиці Володимира Покотила знайшли труп хлопця.

Тіло зі слідами насильницької смерті виявили на території парку «Юність».

Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах. На тілі загиблого, в районі серця, виявили колоту рану. Найімовірніше, вона і стала причиною смерті.

При огляді загиблого знайшли всі особисті речі. Також поруч з хлопцем лежав рюкзак. Особу вдалося встановити завдяки пропуску на роботу. Йому було 22 роки.

Подробиці інциденту з’ясовуються.

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