«Карпатський сніг і квітнева температура»: синоптик спрогнозувала погоду на передноворічний тиждень

Погода в Україні в передноворічний тиждень порадує майже квітневої температурою повітря, але відзначиться дощами, карпатським мокрим снігом та сильним південно-східним вітром.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook, відзначивши, що 23-го грудня в більшості областей України очікується протягом дня +7 +13 градусів.

Однак, за її словами, на Заході температура знизиться завтра до +4 +8 градусів, а в східних областях також буде трохи свіжіше, +5 +9 градусів.

«Вітер південно-східного напрямку буде досягати 15-22 м/с, тобто, вірогідні штормові пориви. Дуже уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, враховуючи часом ненадійність білбордів (і за формою і часом за змістом)», – попередила Діденко.

Що стосується опадів, синоптик повідомила, що майже по всій території України, крім південно-східних регіонів пройдуть дощі.

«На Заході є ймовірність сильних дощів, у Карпатах – мокрий сніг та хуртовини. Шановні туристи! Не доставляйте зайвих клопотів служб порятунку і собі нервів», – зазначила вона.

У Києві, за даними синоптика, в понеділок, 23 грудня, очікується дощ і сильний поривчастий вітер температура повітря підвищиться до +10 +12 градусів!

Діденко також нагадала, що вже з 27 грудня температура повітря в Україні опуститься нижче нуля.