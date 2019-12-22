Зеленський та Порошенко співпрацювали до виборів і співпрацюють зараз, – Купрій

Президент України Володимир Зеленський і колишній глава держави, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко співпрацювали до виборів і продовжують співпрацювати зараз.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив правозахисник Віталій Купрій.

За його словами, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко працював на соратника Порошенка Ігоря Кононенка напередодні виборів. Зеленський знав про це і не заперечував проти їхньої співпраці.

“Тепер все ясно, чому Рябошапка випустив із України праву руку Порошенка — корупціонера Ігоря Кононенка. Виявляється, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко працював на Кононенка напередодні виборів. Тобто на 2 фронти. І Зеленський про це знав, але не заперечував”, — написав він.

Купрій додав, що Кирило Тимошенко надавав послуги і екс-генпрокурору Юрію Луценку. “Вочевидь, що Зеленський з Порошенком розіграли перед народом України спектакль, що начебто опоненти і навіть вороги. А насправді співпрацювали до виборів, співпрацюють і зараз. Як влада і керована опозиція”, — підсумував правозахисник.