У Росії пройшли акції протесту з-за оптимізації служби швидкої допомоги

Як мінімум у двох російських регіонах на вихідних відбулися акції протесту з приводу тяжкого стану «швидкої допомоги». Медики вимагали платити їм більше грошей, а пацієнти відзначали, що прибуття бригад з-за оптимізації не дочекатися.

У Новосибірську у театру «Глобус» приблизно 40 працівників цієї медичної служби зібралися на пікет. Фельдшери прийшли з плакатами «Швидкої потрібна допомога!» і «Медики не раби!», пише «Тайга.Інфо».

У місті залишилося 130 бригад «швидкої» з необхідних 170, говорили протестувальники. Співробітники також назвали розмір своєї зарплати — 24-30 тис. руб., спростувавши рапорти обласних чиновників про майже 39 тис. руб.

Фельдшери вимагали гідних зарплат. Вони поскаржилися, що підняття їм на підставі травневих указів президента Володимира Путіна окладів виявилося «фікцією»: натомість були урізані «нічні» і відібране більшість стимулюючих виплат.

Тим часом у передмісті Володимира Оргтруде скоротили «швидку» при міськлікарні № 7. Люди, змушені чекати медиків по півтори-дві години, провели мітинг біля лікувального закладу, інформує Зебра ТБ.

На акції понад 300 осіб підписалися під зверненням до Путіна і до Моз РФ із закликом припинити оптимізацію роботи клініки.

Оргтруд «значно віддалений від Володимира, сказано в статті. Тому мешканців не влаштовує приєднання місцевої «швидкої» до Станції швидкої медичної допомоги до обласної столиці. Активісти також розкритикували наміри обласної влади організувати єдину станцію «швидкої» для всього регіону.