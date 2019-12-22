Співак: уряд Гончарука зізналося на всю країну в професійній імпотентність, «віагрою» тут не допомогти

Уряд Олексія Гончарука, припинивши всі виплати по казначейству, крім законодавчо захищених статей, дало зрозуміти, що країна опинилася в глухому куті.

У перекладі на просту людську мову уряд Гончарука зізналося на всю країну в абсолютній політичній та професійній імпотентність, «віагрою» тут не допомогти. Про це в ефірі одного з каналів розповів політичний експерт Дмитро Співак.

Він зазначив, що в будь-якій цивілізованій країні світу в такій ситуації, як в Україні, прем’єр-міністр, міністр фінансів і хлопець з діагнозом на обличчі Милованов, якого нав’язали на посаді міністра економіки – вони всі повинні піти у відставку, і більше ніколи не з’являтися на високих посадах.

Співак підкреслив, саме кульмінаційне в цій історії – це те, що ніхто не знає, яка ж насправді діра в держбюджеті – 100 млрд або 150 млрд. Всі почули, що немає грошей, але цифри дефіциту ніхто ж не назвав. Повне і абсолютне дилетантство сьогоднішнього уряду України.