У Мелітополі матір-зозулю в шостий раз позбавили батьківських прав

Жінка народила дочку в Запорізькому перинатальному центрі та в той же день від неї відмовилася. З лікувального закладу дитину направили в дитячий будинок.

Мелітопольський міськрайонний суд розглянув справу про позбавлення батьківських прав матері та батька маленької дівчинки, яка з лютого нинішнього року перебуває на вихованні у Запорізькому дитячому будинку «Сонечко». За цей час дитину жодного разу не відвідали ні батьки, ні інші родичі.

В судове засідання також ніхто не прийшов, хоча батько і мати дівчинки були повідомлені про судовий розгляд завчасно.

Як повідомили фахівці служби у справах дітей, сімейна пара в 2016 році була позбавлена батьківських прав на п’ятьох дітей. Через три роки вони справили на світ ще однієї дитини і прирекли його на сирітство.

Мелітопольський міськрайонний суд, розглянувши матеріали справи, вирішив задовольнити позов в повному обсязі. Тепер малеча отримала шанс на нову сім’ю.