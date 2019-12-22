Каменских поразила поклонников эпатажным образом

Популярная украинская певица, судья шоу “Х-Фактор-10” на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) поразила поклонников эпатажным образом, передает FaceNews.ua.

Для финала проекта звезда выбрала необычный наряд, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру.

В частности, для важного события Каменских выбрала черное боди и кружевной комбинезон, облегающий тело. За артисткой тянулся шлейф от накидки, которая свисала с плеч. А образ завершил конский хвост.

Фанаты были в восторге от эпатажного наряда Каменских. Некоторые также похвалили оригинальную прическу.

“Офигенный наряд”, “Бомба”, “Волосы”, “Настя, платье шикарное”, “Богиня”, “Ну огонь, а не женщина”, – отреагировали фанаты.