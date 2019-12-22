«Об’єднати в одну групу»: Олег Сенцов зробив важливу заяву щодо звільнення в’язнів Кремля

Колишній в’язень Кремля і новоспечений почесний громадянин Парижа Олег Сенцов провів 22 грудня зустріч з іншими звільненими політв’язнями РФ і їх сім’ями.

За підсумками зустрічі він виступив з пропозицією говорити про всіх політичних ув’язнених у Росії, об’єднавши їх єдину групу ув’язнених Кремля, а також не припиняти роботу з їх звільнення, пише сайт Радіо Свобода.

«Відбулася корисна зустріч з колишніми політв’язнями, сім’ями тих, хто ще за гратами, активістами та держслужбовцями. Подяку Ігорю Котелянцу за те, що зібрав нас усіх в Ветеран Хабі. Підтримую його пропозицію громадської стратегії „До останнього“ по відношенню до нашим полоненим, які досі перебувають у руках ворога», — написав Сенцов на своїй сторінці в Facebook.

Сенцов зазначив, що під час зустрічі він познайомився з багатьма новими людьми і почув їхні проблеми.

«Ніхто не хоче повернути Костенко захоплену квартиру його зниклого батька, сина Виговського не переводять в потрібну йому школу, а комусь не виплачують грошову допомогу від держави. Проблем багато, але головна в тому, що наші хлопці досі там», — написав Сенцов.

Також він згадав, як дочка Едему Бекірова показала фото, де її батько разом з Олегом Сенцовым зійшли з борту в аеропорту після звільнення і побажав українським полоненим і їх сім’ям терпіння для того, щоб «дочекатися свого літака додому!»