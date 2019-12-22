“Руки геть від бійців і волонтерів“: У Києві та Дніпропетровську пройшла акція на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

Десятки музикантів виступили на Майдані Незалежності в Києві на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Музичний марафон під назвою «Білими нитками» стартував в полудень і тривав до 22 годин. Організатори та учасники марафону вважають, що Андрій Антоненко (Riffmaster), Юлія Кузьменко та Яна Дугарь «несправедливо утримуються за гратами». Вони переконані, що «доказів для звинувачення мало, а наявні не витримують ніякої критики».

«Ми бачимо в цій справі політичного забарвлення і переслідування і тиск на активний прошарок суспільства», — заявили організатори марафону.

В марафоні заявлено 24 виконавця і спікера. Серед них – «мотор’ролла», «Фіолет», «Мандри» Сергій Танчинец ( «Без Обмежень»), Karna, Vlasna, «Нумер 482», TaRuta, «Пирятин», Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Іван Лень та Володимир Шерстюк (Kozak System), «Брати Станіслава», Олекса Бик, Алекс Клец, Юрій Сусло, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Зенін, Анна Заклецька, Геннадій Попенко, Анатолій Вексклярський, GrozovSka, Олександр Піпа (екс-басист «Воплів Відоплясова «, учасник @Traktor).

У Дніпрі також пройшла акція за участю бійців і волонтерів на підтримку Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, в якій взяли участь понад 50 осіб, передає «Радіо Свобода».

Волонтери принесли з собою плакати з написами «Влада, не фабрикуй справи, а наповнюй казну держави!» «Свободу Юлії Кузьменко!», «Руки геть від бійців і волонтерів!».

За словами учасників заходу, вони не вірять у провину підозрюваних, вважають докази проти них недостатні, а також вимагають об’єктивного розслідування.«Яна Дугар — лікар 25-ї бригади десантно-штурмової військ, кращий медик бригади, була нагороджена. Я знаю, що три місяці тому, коли у неї в частині відбувся перший обшук, вона навіть не знала, хто такий Шеремет і коли його вбили … На місці цих людей може опинитися кожен з нас», — сказала волонтер Олександра Каладжиева.

Як розповіла волонтер Олена Лучко, з підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета вона перетиналася на благодійних концертах у Торецком, Красногорівці.

«Я хочу сказати, що ми зібралися тут за правду. Шість років тому ми вийшли на Майдан з головним гаслом — свобода, правда, справедливість. Ці три слова — дорогоцінне для нас усіх», — зазначила вона.

Учасники також говорили про те, що Дніпро, який став містом найбільш масштабного волонтерського спільноти, з найбільшою кількістю добровольців, мобілізованих, поранених і загиблих на війні, «не має права мовчати».