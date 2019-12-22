У Маріуполі затримали грабіжника, який нападав на жінок з ножем

У Маріуполі поліція затримала чоловіка, який погрожував розправою двом жінкам і відібрав у них сумки.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

20 грудня в поліцію надійшло два повідомлення про скоєння розбійних нападів. Постраждалі повідомили, що невідомий чоловік у медичній масці, погрожуючи ножем, відібрав у них сумки, в яких знаходилися гроші, мобільні телефони та інші особисті речі.

“В ході розшукових заходів, завдяки записам на камері відеоспостереження, розташованої в під’їзді багатоповерхового будинку, де було скоєно одне з нападів, оперативники отримали фотографію з зображенням підозрюваного. Крім того, потерпілі надали прикмети зловмисника.

Поліцейські відпрацювали майже весь район, опитали всіх можливих свідків, перевірили всіх осіб, які раніше потрапляли в поле зору правоохоронних органів”, – йдеться в повідомленні. Затримати злочинця, як уточнили в поліції, вдалося менш ніж за добу.

Підозрюваного викрили на одній з вулиць Лівобережного району. При собі у чоловіка була медична маска, а вдома у нього були виявлені речі потерпілих. Зараз тривають слідчі дії.