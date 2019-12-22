Під портретом Путіна: збірна України виступила в Росії разом з «ДНР»

Збірна України з бойового самбо прийняла участь у XXV чемпіонаті світу серед чоловіків і світовій першості серед юнаків, які пройшли у Твері (Росія).

Разом з нашими спортсменами на території країни-агресора в мундіалі брала участь і збірна так званої донецької народної республіки.

На скандальну ситуацію звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Twitter.

«В той час, коли по Україні гинуть найкращі представники нації, українські спортсмени беруть участь у змаганнях з представниками терористичної організації «ДНР» і стоять в одному з ними строю? Мінспорту, що це за де*ьмо?» — написав Штірліц.

За підсумками дорослого турніру (чоловіки від 2001 року і старше) Україна здобула 3 золотих та 3 срібних медалі, посівши перше місце в командному заліку. У Росії 3 «золота», 2 «срібла» та 1 «бронза».