«Особи 2019 року»: The Week потроллил Трампа, Путіна і Зеленського новою обкладинкою

Відоме видання The Week, яке виходить у Великобританії і США, випустило черговий номер журналу, присвятивши його «Особам 2019 року». На обкладинці зобразили гостру карикатуру на лідерів світової політики і громадських діячів, серед яких опинився і президент України Володимир Зеленський.

Також «особами-2019» стали президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін, еко-активістка зі Швеції Грета Тутенберг, американський баскетболіст Леброн Джеймс, голова КНР Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, генпрокурор США Вільям Бар.

При цьому, більшість політиків зображені, граючи в сніжки на тлі Кремля, а Путін в ролі Санта-Клауса скинув «подарунок» і відлітає на оленях. Сюрприз від «Санти», яким є ядерна ракета, на карикатурі не можуть поділити Трамп і Зеленський.

На стьоб британського видання тут же відреагували російські пропагандисти Володимир Корнєєв і Ольга Скабеева, опублікувавши фото обкладинки в Telegram.

«І навіть Грета», – прокоментувала Скабеева.

Корнілов ж «порадів» попаданню на обкладинку українського президента. «Зеленський може бути задоволений. Він все-таки потрапив на фінальну обкладинку року в американському журналі (The Week) разом з Путіним і Трампом. Ну, і хто виграв рік, що минає, за версією журналу?» – зауважив він.