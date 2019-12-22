Для боротьби з агресором в повітрі: Україна купить у США ударні вертольоти Apache і винищувачі F-16

Збройні сили України мають намір придбати у США добре зарекомендували себе в небі винищувачі п’ятого покоління F-16 Fighting Falcon, ударні вертольоти AH-64 Apache і протиракетні комплекси MIM-104 Patriot.

Про це пише Ukrainian Military Pages.

«Міністерство оборони планує оновити парк армійської авіації Збройних Сил України за рахунок закупівлі американських ударних вертольотів McDonnell Douglas AH-64 «Apache» («Апач»), — йдеться в повідомленні.

Крім них, у планах відомства — придбання літаків General Dynamics F-16 «Fighting Falcon», зенітно-ракетних систем MIM-104 «Patriot», протитанкових ракет «Javelin FGM-148F» та ін.

Такий крок, вважають у військовому відомстві, допоможе заповнити прогалини у можливостях української армії і вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Рішення про купівлю приймалося за результатами оборонного огляду, який завершився минулого тижня, його результати були передані в Кабінет Міністрів України. Під час огляду проводилася оцінка загроз національної безпеки і перспектив розвитку середовища безпеки; здійснювалося планування сил і ресурсів з метою формування перспективної моделі організації оборони і складових сил оборони.

Крім того, результати огляду стануть базою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, стратегій і програм розвитку видів та родів військ Збройних Сил України, інших компонентів сил оборони.