Лавров пообіцяв «допомогти Зеленському», «натиснувши» на терористів на Донбасі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, викритий нещодавно у брехні держсекретарем США Майком Помпео, вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче змін у відносинах між Україною і РФ і пообіцяв «надати йому допомогу», застосувавши методи впливу на маріонеткові «уряду» «недореспублик».

Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«У мене немає сумнівів, що він особисто (Володимир Зелеснкий — ред.), як людина, політик і президент, цього хоче… Ми готові в тій мірі, в якій ми можемо намагатися йому допомогти, зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в Контактній групі з пропозицією „нормандського формату“ узгоджуватимуться», —сказав головний дипломат РФ.

Також Лавров спробував пояснити причину затримки обміну утримуваними особами — це, на його думку, відбувається із-за того, що не всі списки на обмін полоненими взаємно підтверджені.

«Є списки, які визнані з обох сторін як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди знаходяться і як їх треба звільнити і обміняти. Це було чітко зафіксовано, це обговорювали Путін і Зеленський у присутності Меркель і Макрона. Говорили, що ці люди встановлено, списки є, значить ми їх замінимо. Тепер в контактній групі з’явився новий критерій: встановлені — так, але вони не всі „процесуально очищені“. Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому»,— заявив Лавров.

Нагадаємо, що за даними СБУ, на окупованих територіях Донбасу в полоні у бойовиків перебувають 250 заручників.

На саміті «нормандської четвірки» в Парижі Тристоронньої контактної групи в Мінську було дано доручення опрацювати питання звільнення та обміну заручників до кінця року.