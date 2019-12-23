Саша Сотник: Кремлівський спец-Гамлет. Путінська стабільність перетворилася в цвинтарну

Чотири години прес-профанації Володимир Путін– сувора катування спец-Гамлетом. 90% питань ні про що, з довгими верноподданническими монологами і елементами віртуозного лизоблюдства, і лише 10% — про те, що, начебто, хвилює, але все одно буде безжалісно злито верховним спікером.

Навіть обдовбаний журналюга Гамов, не виймаючи мови з царствених чресел, проговорився: «Ви 20 років при владі…» І то вірно: адже ніхто не вважає, що Медведєв реально керував країною! І за ці 20 років під вищання фанфар і биття порожніх тарілок зруйновано все – до останнього сортиру! А він сидить і задвигает гамлетівське монолог про кругляк з Карпат, не помічаючи лысеющую Сибір. Озирнись, божевільний Гамлет: у тебе демографічна катастрофа в країні, а ти знову – про 43-й, блокадний Ленінград і якусь яму «лихих дев’яностих».

Твої доньки – Тихонова і Воронцова, – ти відсторонено називаєш «якимись жінками», роблять бізнес на бюджетних грошах, але у тебе не вистачає духу навіть визнати їх своїми родичками. А глядача продовжують запевняти в якомусь там «м’якому трансфер», коли він зважиться «збалансовано піти». Тільки на лафеті і в білих тапочках, а по-іншому не мрійте! І вільний інтернет не суперечить суверенній, тому нові вчення по ізоляції заплановані вже на понеділок; і в інших країнах такі, як засуджені за «московським справі», отримують більш суворі покарання; і взагалі: СРСР Ленін розвалив, але виносити з мавзолею його не треба, хай полежить. Принаймні, поки. Наш спец-Гамлет на його місце не збирається. Він ще покуражится – творчо і з вогником: так, що під кожним задимиться. Після нього, як після балістичної ракети – тиша задзвенить по всій галактиці.

Ну, а поки наш говорун міркував про те, як «вбивці розгулюють по європейським вулицями», шкідливий Рада ЄС продовжила дію економічних санкцій стосовно окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року. Заходи вже традиційно зачіпають фінансовий, енергетичний та оборонного сектору, а також сфери товарів подвійного призначення. Спочатку вони були введені 31 липня 2014 року на один рік, але з тих пір постійно продовжувалися, оскільки від анексії Криму Кремль не відмовився, і з Україною продовжує воювати досі, не забуваючи таємно заривати своїх дохляков-«ихтамнетов».

Окрім пролонгації санкцій з боку Євросоюзу, Комітет Сенату з міжнародних справ затвердив вже, здавалося, нерухомий законопроект про «пекельних санкції» проти Росії. Документ вимагає нових санкцій проти російського держборгу. Західним інвесторам пропонується заборонити купувати нові випуски не тільки валютних, але і рублевих державних паперів, що де-факто відріже російський валютний і борговий ринок від припливу іноземного капіталу, перевищив трильйон рублів за останні 12 місяців.Держборгом, згідно закону, будуть вважатися як облігації Мінфіну, так і цінні папери, які випускаються від імені Фонду національного добробуту і ЦБ РФ.

Банк Росії також стане об’єктом санкцій. Йому, за аналогією з держбанками, проект забороняє залучати кредити на Заходу на строк більше 14 днів. Посилення санкцій передбачено для банків, що здійснювали «фінансову або іншу підтримку втручанню уряду РФ у демократичні вибори» за кордоном. Вони будуть внесені в «чорний список» з блокуванням активів в США і забороною на будь-які транзакції. Де-факто це означає відключення від світової системи доларових розрахунків, для яких банку необхідно мати кореспондентський рахунок в США.

Тепер Закон повинен отримати схвалення Палати представників, Сенату і підпис Дональда Трампа. Правда, санкційні ініціативи блокуються республіканською більшістю, як і питання імпічменту, але в міру наближення до виборів тема санкцій проти Кремля може стати розмінною монетою, і в дещо пом’якшеному вигляді законопроект може бути прийнятий і навіть підписаний Трампом.

Але навіть і без санкцій путінська стабільність перетворилася в цвинтарну. У Росії зупинилося виробництво. Єдиний сектор, що знаходиться хоч в якомусь «плюсі» — це видобуток найпростішого мінеральної сировини. І то його підвищення вельми умовно: менше 1,5%. Поза сировинної труби промисловий ріст де-факто зупинився: виробництво легкових автомобілів звалилося майже на 20%, двигунів внутрішнього згоряння — на 7,3%, а автомобільних кузовів — більш ніж удвічі (майже на 60%). Наявності скорочення замовлень на продукцію, стиснення кінцевого попиту і втрата клієнтів на внутрішньому і на зовнішньому ринку. Індекс ділової активності в промисловості з травня пішов у зону рецесії (нижче 50 пунктів), а в вересні його значення — 46,3 пункту — стало найгіршим з 2008 року. На думку експертів, індекс обробної промисловості у грудні піде в глибокий мінус, після чого можна буде констатувати початок рецесії в секторі.

Але нічого цього на прес-профанації Путіна не було. В його голові гуркотіли переможні танки і салюти на честь чергової «дедовоевалки». У нього інша реальність та інша країна: не та, яку на гуркотливій старої возі повільно везуть в бік занедбаного цвинтаря. Дружки-бандити забили в ящик, і везуть. І вже ніхто навіть не цікавиться: «А може, вона ще дихає там, у ящику? Може, відкрити кришку, перевірити?» Тому що точно знають: добили стареньку. Знущалися, ґвалтували, душили, а вона візьми та помри. Не розрахували. Як поліцаї в Серпухові. Попався їм п’яненький чоловічок у місцевій кав’ярні, вони його взяли під білі ручки, ненавмисно задушили. Не хотіли, просто так вийшло. Кволий виявився, а так – жив би так жив. Не пощастило бідоласі. Знати, доля така…

Ось і з Росією – те ж саме. Якби не вибір Єльцина – може, й пожила б ще. Але Вова сказав – «в рай». А далі – гамлетівська тиша.

Саша Сотник