Зеленський проковтне? Путін може підсунути Україні ящик Пандори з обміном полонених

Президент Росії Володимир Путін може підставити українського колегу Володимира Зеленського з обміном полонених з бойовиками так званих ЛДНР на Донбасі і екс-бійцями «Беркута».

Так вважає адвокат Євгенія Закревська.

Відзначається, що днями на ВВС вийшла стаття про те, чому в Мінську не могли домовитися про обмін полоненими.

У бойовиків як мінімум 227 українців у полоні проти 1110 засуджених Україною терористів — передбачуваний обмін може пройти за формулою 53/88. Однак, звільнити можуть не тільки росіян, але і колишніх бійців «Беркута», — нібито саме цього домагається РФ.

Закревська нагадала, що беркутівці були засуджені після Майдану, 20 лютого 2014 року, в той час як агресія Росії в Криму почалася вже пізніше, 26 лютого, а на Донбасі — 14 липня. Росія виправдовує їх і стверджує, що хоча б частина з них встигла повоювати на боці сил АТО.

За її словами, при обміні терористів Україна може потім їх засудити. А при звільненні бійців «Беркута» можна буде поставити хрест на найважливішому кримінальній справі країни.

Так, Кремль намагається грубо втрутитися в правоохоронну і судову системи України і показати, що будь-який злочинець може розраховувати на подібну милість за сприяння в інтересах Росії.

«Якщо дійсно прийнято таке рішення — це відкриття скриньки Пандори. Не знаю, наскільки наші державні інститути готові проковтнути таке і наскільки після цього вони залишаться державними», — підкреслила Закревська.