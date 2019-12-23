ГАСИ заборонила Вавришу будувати РК на столичному Печерську

Андрій Вавриш
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(ДАБІ) анулювала дозвіл на будівництво житлового, офісно-торговельного та
спортивно-оздоровчого комплексу з вбудованою інфраструктурою та підземним
паркінгом на вул. Ольшанська, 2-Б у Печерському районі Києва.
Причиною для цього став результат позапланової перевірки на
предмет додержання законів при видачі містобудівних умов і обмежень
забудови земельної ділянки, повідомили в прес-службі
Держархітектурно-будівельної інспекції.
Перевірка показала, що Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу КМДА видав містобудівні умови і
обмеження суперечать існуючим невідповідностей: наміри забудови землі не
відповідають положенням містобудівної документації на місцевому рівні, в тому
числі з-за висотності об’єкта будівництва.
«У зв’язку з цим головний інспектор будівельного нагляду
скасував дію містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки. Згідно з законом України, це є підставою для анулювання
дозволу на виконання будівельних робіт», — додали в ДАБІ.
Госархистройинспекция прийняла рішення анулювати виданий
у вересні дозвіл. Підкреслюється, що подальше проведення робіт за цим
адресою є незаконним.
Раніше SKELET-info повідомляв, що київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрій Вавріш отримав дозвіл будувати висотки у Печерському районі Києва на вул. Ольшанської 2-6, незважаючи на порушення і відсутність необхідної документації.
До цього Вавриш підписував документи в мерії для старту своєї майбутньої забудови.