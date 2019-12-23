ГАСИ заборонила Вавришу будувати РК на столичному Печерську

Андрій Вавриш

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

(ДАБІ) анулювала дозвіл на будівництво житлового, офісно-торговельного та

спортивно-оздоровчого комплексу з вбудованою інфраструктурою та підземним

паркінгом на вул. Ольшанська, 2-Б у Печерському районі Києва.

Причиною для цього став результат позапланової перевірки на

предмет додержання законів при видачі містобудівних умов і обмежень

забудови земельної ділянки, повідомили в прес-службі

Держархітектурно-будівельної інспекції.

Перевірка показала, що Департамент містобудування та

архітектури виконавчого органу КМДА видав містобудівні умови і

обмеження суперечать існуючим невідповідностей: наміри забудови землі не

відповідають положенням містобудівної документації на місцевому рівні, в тому

числі з-за висотності об’єкта будівництва.

«У зв’язку з цим головний інспектор будівельного нагляду

скасував дію містобудівних умов і обмежень забудови земельної

ділянки. Згідно з законом України, це є підставою для анулювання

дозволу на виконання будівельних робіт», — додали в ДАБІ.

Госархистройинспекция прийняла рішення анулювати виданий

у вересні дозвіл. Підкреслюється, що подальше проведення робіт за цим

адресою є незаконним.

Раніше SKELET-info повідомляв, що київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрій Вавріш отримав дозвіл будувати висотки у Печерському районі Києва на вул. Ольшанської 2-6, незважаючи на порушення і відсутність необхідної документації.

До цього Вавриш підписував документи в мерії для старту своєї майбутньої забудови.