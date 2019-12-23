У Харкові під час оформлення ДТП в машину поліцейських на швидкості влетів легковик (відео)

У Харкові ввчечері водій автівки скоїв ДТП.

Відеозапис аварії опублікував увечері 22 грудня Police Control Ukraine.

На записі видно, як на проїжджій частині вночі поліцейські оформлюють матеріали дорожньо-транспортної пригоди.

Запис відео ведеться з автомобіля, який під’їхав до місця пригоди також із ввімкненими проблисковими маячками синього кольору (ймовірно, автомобіль поліції).

У якийсь момент в автомобіль, який раніше потрапив у ДТП і знаходився на зустрічній смузі, збиває легковик. Внаслідок удару машина відлітає на поліцейських і на службовий автомобіль поліції.