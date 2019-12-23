На Аляске кибератака заставила авиакомпанию отменить рейсы

RavnAir отменил по меньшей мере полдюжины рейсов на Аляске в субботу – в разгар праздничных поездок – после того, что компания назвала «злонамеренной кибератакой» в своей компьютерной сети.

По словам пресс-секретаря компании Дебби Рейнванд, отмена затронула около 260 пассажиров.

Региональный перевозчик отменил все полеты на своем самолете Dash-8 до полудня «потому что кибератака вынудила нас отключить нашу систему обслуживания Dash-8 и ее резервную копию», говорится в письменном заявлении компании.

Авиакомпания обслуживает более 100 общин на Аляске, многие из которых недоступны для автомобильного транспорта.

Компания работает с ФБР, другими органами власти и компанией по кибербезопасности для восстановления систем.

Позднее RavnAir Alaska объявила, что вернется к своему обычному полуденному расписанию на своих рейсах Dash-8.

«Мы будем стараться добавлять рейсы, где сможем, в течение следующих двух дней, – говорится в заявлении компании, опубликованном в 13:00. – Мы, по возможности, перебронировали пассажиров на другие рейсы».

Рейнванд сказала, что рейсы PenAir и RavnAir Connect по-прежнему работают нормально на резервных системах.

: expert.in.ua