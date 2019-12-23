Учителька з Іспанії прийшла на урок в купальнику

Таким чином жінка намагалася зацікавити учнів анатомією

Учителька з міста Аліканте, Іспанія, прийшла на урок з природознавства в “анатомічному” купальному костюмі. Про це повідомляє Lavanguardia.

Як зазначається, таким способом викладачка Вероніка Дуке намагалася доступно пояснити учням третього класу, як влаштований людський організм.

“Дітям складно уявити тривимірні об’єкти, навіть коли вони бачать їх на відео та в книгах”, – пояснила Дуке.

Тому вчителька вирішила показати розташування та зовнішній вигляд людських органів на своєму тілі. А саме, за допомогою своєрідного купального костюму з анатомічним принтом.

За словами жінки, таке вбрання вона випадково знайшла в інтернет-магазині AliExpress в розділі “купальники”.

До слова, у клас Дуке спочатку зайшла в білому халаті, який одягнула поверх купального костюму. Коли вчителька скинула халат, учні спершу закричали від несподіванки. Хоча жінка вже не вперше з’являється в школі в незвичних образах. Раніше Дуке на уроках з історії перевтілювалася в єгиптянку, пірата, жительку Давньої Греції та в середньовічну жінку.

: zik.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.