Блогер заради рекорду затопив двір будинку піною (відео)

Блогер зі Словаччини Девід Добрик, який живе в Лос-Анджелесі, вирішив встановити світовий рекорд і заради цього затопив весь двір свого будинку піною. Хлопці провели цікавий експеримент, щоб прославитися.

Добрик разом з ученим Ніком Юхасом змішали 625 літрів перекису водню, 29 пляшок з миючим засобом і десятки пляшок з блакитним барвником, пише maximum.fm

Після цього «алхіміки» кинули в місткість з сумішшю каталізатор реакції калій. Піна швидко розрослася, в результаті вона затопила весь двір і піднялася вище за будинок.

Девід Добрик у відео зазначив, що він з партнером спробували встановити світовий рекорд з найбільшого вибуху в результаті такої реакції.

: changeua.com

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