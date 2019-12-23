Обласні фіскали погоріли на махінаціях з квартирами

Заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби однієї з областей та ще низку службових осіб відомства викрили на квартирних махінаціях, відкрито кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем. Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook

“Днями розпочали досудове розслідування щодо заступника начальника ГУ ДФС однієї з областей та ще низки службових осіб відомства. За попередньою версією слідства, посадовець підробив документи і за попередньою змовою з начальником ГУ ДФС області та головою одного з обслуговуючих кооперативів незаконно отримав у власність квартиру площею 79 квадратних метрів”, – повідомила Варченко.

З її слів, при цьому, як з’ясували слідчі, посадовець і його родина вже мають у власності 4 квартири загальною площею 230 квадратних метрів. Тож, відповідно до українського законодавства, він не мав права перебувати на квартирній черзі й претендувати на державне житло.

Досудове розслідування розпочали за фактом зловживання службовим становищем. Зараз тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини скоєного кримінального правопорушення.