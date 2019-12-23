Як Полтавщину повертають в Україну

Прийняття Полтавським обласним радою бюджету області на 2020 рік в минулу п’ятницю, 20 грудня, стало свого роду сенсацією. Голові Полтавської ОДА вдалося об’єднати депутатів облради навколо прийняття бюджету в стратегічно важливій сфері, через півтора місяці з моменту вступу на посаду.

Підсумки бюджетної сесії облради демонструють, що новопризначений голова Полтавської ОДА Олег Синегубов знайшов взаєморозуміння з місцевими елітами.

Якщо в перші дні після призначення нового губернатора ще можна було почути в кулуарах ОДА та облради коментарі в стилі «нова влада тут на пару місяців» і «ми не будемо танцювати під чужу дудку», то підсумки сесії показали, що голова ОДА зумів сформувати власну більшість в облраді. І, очевидно, в полтавському регіональному політикумі, як такому. Не всім новим керівникам області таке вдавалося. У ряді регіонів між ОДА та облрадами існують явні конфлікти і відкриті політичні протистояння.

73 голоси (з 84-х) на підтримку розробленого облдержадміністрацією обласного бюджету-2020 – це дуже хороший результат для Олега Синегубова. Особливо, якщо врахувати, що за бюджет голосували практично одноголосно представники всіх фракцій, в тому числі опозиційні до нинішнього президента та позафракційні.

Ця сесія показала, що з наближенням місцевих виборів, “прогубернаторское” більшість в облраді буде тільки зміцнюватися.

Чи вдасться закріпити успіх – покажуть найближчі місяці.

Тому що організовував голосування облради за «формулу Штайнмаера» і антипрезидентський «земельныйц демарш» Олександр Біленький (голова облради) — ситуативний союзник. І може бути лояльним до влади в єдиному випадку — якщо влада закриє очі на його масштабну корупцію.

Цей очевидний факт підтверджує тезу, викладений головним опонентом корупціонера А. Біленького — депутатом облради Іриною Степаненко на її сторінці в Фейсбук після голосування:

Полтавська облрада перестає бути опозиційним до Зеленському

Одним з яскравих підсумків бюджетної сесії облради стало те, що Полтавська облрада перестав бути опозиційним до глави держави.

Раніше, чи не кожна сесія облради закінчувалася демаршами на адресу президента Зеленського. Спочатку це була так звана «формула Штайнмаера», потім «земельне питання» — обидві теми справно експлуатували маргінальні політсили для підняття свого рейтингу у виборця.

На останній сесії фракції ВДП і “Свободи” традиційно спробували ініціювати звернення на адресу центральної влади з критикою з приводу децентралізації та інституту префектів, однак ця спроба, всупереч сценарію “ляльководів”, не була підтримана депутатами. Свою роль зіграло досить емоційна заява голови Полтавської ОДА О. Синегубова, який виступив фактичним адвокатом президентської реформи. Облрада — несподівано для багатьох і президії зокрема — став на бік голови ОДА в цьому питанні.

Очевидно, сьогодні вже можна говорити про нові тенденції в політичному житті Полтавщини.

Тенденція перша – губернатор взяв політичну ситуацію під контроль і більше не допустить антипрезидентських політичних випадів і демаршів.

Тенденція друга – навіть депутати облради з фракцій, які колись представляли лояльні до минулої влади сили, починають переорієнтовуватися на нового губернатора і Президента. І будуть у майбутньому заручитися їх підтримкою на виборах.

Третя тенденція – в облраді почала виявлятися нова конфігурація більшості. Роль опозиції раніше виконували позафракційні депутати, але схоже, що ближче до виборів такою опозицією може залишитися тільки скомпрометувала себе «Свобода».

Неоране поле корупції

Контрольованість Києвом політичної ситуації в регіоні буде повною, як тільки в області повноцінно запрацюють прокуратура, Нацполиция і СБУ.

Не секрет, що політична дестабілізація Полтавщини — результат цілеспрямованих зусиль ряду місцевих представників “колишньої влади”, до якої місцеві експерти відносять екс-голови Полтавської ОДА Валерія Головка (фігурант скандального розслідування НАБУ) і орієнтованих на нього депутатів Полтавської облради. А також низки чиновників Полтавської ОДА. Причина протистоянням з Києвом, а по суті — з Законом проста: місцеві квазі-еліти, орієнтовані на Петра Порошенка і ОПЗЖ, вважають “дерибан” обласного та районних бюджетів регіону своїм незаперечним правом. А проголошений новою командою курс декларує нульову терпимість до корупції. Зрозуміло, що саме бюджетів усіх рівнів регіону вже стали полем битви команди президента Ст. Зеленського з тими, для кого злодійство і паразитування на земляків стали нормою життя.

Але час нестримного крадіжки, схоже, добігає кінця.

Новопризначений прокурор Полтавської області Ярослав Голинський вже окреслив коло резонансних справ, якими опікуватиметься особисто. Це — розкрадання на ремонт злітно-посадкової смуги КП “Аеропорт-Полтава” (подробиці в публікації Аеропорт “Полтава”: комунальне підприємство корупційного значення), зловживання з землями водного фонду (подробиці в публікації Сула, бабло і дикуни. Частина 2: Кутового Сула вже не потрібна, але хто відповість за “розпил”?), в лісовій галузі, розкрадання на ремонті доріг. Вся область знає, що кримінальні схеми в цих галузях, як і розкрадання активів найбільших комунальних підприємств області — справа рук “кращих людей” з Полтавщини “колишньої” влади. Мають політичний “дах” і спільників і в нинішньому складі Полтавської облради, і у Верховній Раді. Тому ефективність роботи саме прокуратури — неабиякою мірою запорука успіху в проведенні реформ Президента Ст. Зеленського в регіоні.

Є і робота для СБУ. Тому що скандальна передача де-факто під контроль Росії величезних масивів газоносних площ депутатами Полтавської облради — це більше, ніж “просто” корупція. І явна профнепридатність колишнього керівництва УСБУ в Полтавській області.

Тому проведення СБУ обшуків у кабінетах високопоставлених чиновників ОДА з числа “вчорашніх” напередодні голосування за бюджет області напевно протверезив багатьох депутатів облради. Настроюваних керівництвом ряду фракцій в облраді на конфронтацію з новим керівництвом ОДА.

І звичайно, оновленого керівництва силових структур на Полтавщині не варто розраховувати на допомогу нинішнього суддівського корпусу в регіоні: він корумпований і розкладений корупцією тотально. Наявність у Полтаві принципової судді Лариси Гольнік — лише виняток, що підтверджує загальне правило.

Викликів у команди Олега Синегубова — безліч; Полтавщину, як і всю країну, чекає важкий рік. З урахуванням того, що на минулих і парламентських, і президентських виборах мешканці Полтавщини демонстрували одне з найвищих протестних настроїв в країні, повернути довіру простих людей до Держави буде непростим завданням.

Зростання цього довіри і буде головним показником успішності нової команди в області.

Костянтин Іванченко, Аргумент