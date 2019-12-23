Медведчук і Путін беруть під контроль стратегічні підприємства України

У Кабміні готуються віддати в управління новому, лояльному Кремлю менеджменту відразу два найбільших виробника продукції у своїх сегментах — Одеський припортовий завод та Об’єднану гірничо-хімічну компанію. Таку думку висловив економіст Олександр Охріменко.

Так, ставленик Москви може з’явитися в Об’єднаній гірничо-хімічної компанії. У Гончарука розглядають на топа такого монстра як «ОГХК» Михайла Макарова — дуже схожого на чергового «лижного інструктора», якого до того ж пов’язують з рейдерством. Але головне інше — він помічник народного депутата Віктора Медведчука і був №110 у списку «Опоблока» в 2014 році.

За інформацією експерта, Кремль і Медведчук розробили два сценарії використання такого «солодких» активів, що наш Прем’єр-міністр Олексій Гончарук чи то через недогляд, чи зі злого наміру планує віддати їм на поталу.

Перший сценарій — новому керівнику вдасться перекинути грошові потоки компанії на забезпечення так званої партійної каси «Опоблока». ОГХК демонструє позитивні фінансові результати, нарощуючи доходи і прибуток, а також залишається домінуючим гравцем з випуску титановмісної сировини, яке, в тому числі, необхідно працює на російську «оборонку» ВСМПО-Авісма.

Опосередковано останнім підконтрольне самому президенту РФ Володимиру Путіну. Російський переробник зацікавлений у використанні ільменіту Вільногірського ГМК, що входить в ОГХК. Сировина комбінату технічно підлаштовано під виробничий ланцюжок ВСМПО багато років тому.

Актив має свою цінність для потенційних західних інвесторів. Згідно зі звітами компанії, ОГХК за 5 років роботи на ринку принесла більше 12 млрд грн доходів та понад 2 млрд грн чистого прибутку, сплативши більше 5 млрд податків державі. Але в уряді можуть фактично віддати компанію на фінансування… проросійського «Опоблока».

Другий сценарій. Відбудеться прихована приватизація ОГХК. Новоспеченому голові правління легше «підготувати компанію до продажу росіянам в оффошорной упаковці. Тим більше, що вже завершено перший етап підготовки компанії до торгів.

З новим менеджментом компанія може піти з молотка офшорним російським компаніям під виглядом іноземного інвестора, що не викличе обурення з боку трудового колективу. А це важливо, враховуючи досвід протести профспілок проти недавнього звільнення урядом з посади керівника «Енергоатома» Юрія Недашковського.

Парадоксально, але час війни з Росією Кабмін може віддати в руки Кремля настільки цінні для нашої економіки підприємства. Розглядаються урядом топ-менеджери з орбіти інтересів РФ швидко «доруководят» ОПЗ і ОГХК до повної втрати державою контролю над стратегічними продуктами — добривами і титановим сировиною. Не кажучи про те, що ці підприємства забезпечують бюджет мільярдними експортними надходженнями.

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