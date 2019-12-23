Ватажок «ЛНР» Пасічник мріє про запуск поїзда «Луганськ-Москва»

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про наміри відновлення залізничного пасажирського сполучення з Російською Федерацією. Про це пишуть ЗМІ «ЛНР».

«Безумовно, в планах це є. Мало того, що це питання економічного характеру, але, безумовно, це ще і питання політичного характеру», — сказав Пасічник.

«Поїзд «Луганськ-Москва» в найближчій перспективі буде запущений, він обов’язково буде», — запевнив ватажок «ЛНР».

Він уточнив, що про конкретну дату відновлення транспортного залізничного сполучення з РФ поки говорити рано.

«У нас досить багато було нанесено руйнувань на ділянках залізниці. Плюс до цього дуже велика кількість доріг не ремонтувалося», — пояснив Пасічник.

У вересні про плани відновлення прямого залізничного сполучення з Росією, зокрема в Москву і Санкт-Петербург, говорив «ватажок ДНР» Денис Пушилин.