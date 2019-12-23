Кличко показал, что происходит на Шулявском мосту (видео)

В Киеве приступили к выполнению финальной части работ на новом Шулявском мосту. На путепроводе началась укладка дорожного покрытия — нижней гидроизоляционной «подушки» и верхнего асфальтобетонного слоя. Работы продолжаются и в дневное, и в ночное время, что хорошо заметно на видео, снятом в районе путепровода, передают «Факты».

После того, как асфальтирование моста завершится, необходимо будет уложить такое же покрытие на въезде на путепровод с двух противоположных сторон (с ул. Довженко и с ул. Гетьмана). Этот этап планируется завершить до 26 декабря.

На следующей стадии предстоит финальное техническое испытание путепровода. Для максимально предусмотренной нагрузки на опоры по мосту проедут восемь 30-тоннных грузовиков, а специальное оборудование измерит, как конструкция отреагирует на статическую и динамическую нагрузку. Если испытания пройдут успешно, то уже через неделю по мосту смогут проехать автомобили.

: sud.ua