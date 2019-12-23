Иванка Трамп пришла на официальное мероприятие в стильном белом пальто (фото)

Советница американского президента и его дочь Иванка Трамп в очередной раз потрясла эффектным нарядом.

Как известно, на днях в США президент Дональд Трамп устроил торжественную церемонию подписания бюджета для военных на 2020 год. Очевидцами события стали политики и представители Вооруженных Сил. Не обошли вниманием мероприятие и знаменитые модницы и родственники главы Белого дома – Иванка и Мелания Трамп.

Однако не первая леди США оказалась в центре внимания на церемонии, а дочь президента и его советник. Помогло ей это сделать белое пальто с капюшоном и пуговицами. Наряд Иванки Трамп выглядел празднично и торжественно, а цвет помог выгодно выделяться среди других гостей. В сети уже успели назвать образ политика в стиле Белоснежки или диснеевских принцесс. Сама же Иванка Трамп воздерживается от каких-либо комментариев.

К верхней одежды американская модница подобрала сапоги коричневого цвета на массивных каблуках. Элегантная прическа и макияж с акцентом на красные губы завершили look Иванки Трамп.

: telegraf.com.ua