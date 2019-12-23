Дніпро втратив 60 мільйонів на ремонті доріг: опубліковано відео

Компанія «Майстер-буд», яка виграла тендер на реконструкцію 4-х кілометрів Набережної Перемоги на 60 мільйонів, виконала лише частину робіт. Після чого, міська рада розірвала договір, а кошти так і залишились у розпорядженні підрядника.

Про це повідомляє «СтопКор«.

За даними журналістів, робочі, які наразі працюють на набережній, розповіли про те, що після «Майстер-Буд», новій компанії довелося переробляти частину виконаних їхнім попередником робіт.

«Коли ми розпочинали роботу, знайшли тут трубки поливу, що стирчать, бардюри, які валялися будь-де та перекопану землю. На цьому їхні роботи були закінчені», – розповів один із працівників.

У результаті розслідування виявилось, що ця сумнозвісна компанія тісно пов’язана з колишнім посадовцем Дніпровської міської ради – У ячеславом Мішаловим та його родиною. Подробиці дивіться у прем’єр єрному випуску «Стоп корупції».