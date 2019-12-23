В Станиці Луганській на мосту Україна і «ЛНР» влаштували тест-драйв карет швидкої допомоги

В Станиці Луганській на новому мосту біля КПВВ Україна і бойовики «ЛНР» перевірили можливість проїзду автомобілів швидкої допомоги. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Бригади швидкої медичної допомоги «ЛНР» і України перевірили можливість проїзду медичних автомобілів по поновленому прольоту мосту у Станиці Луганській.

«Нам вдалося узгодити з українською стороною питання, що нас хвилювало найбільше: дозволяє встановлений проліт проїхати машині швидкої допомоги,» – повідомила представник «ЛНР» у робочій групі з гуманітарних питань, керівник робочої групи з обміну військовополонених в Мінську Ольга Кобцева.

«Швидка проїхала з української сторони і з нашої сторони, що показало можливість проїзду по прольоту моста», — додала вона.

Незважаючи на те, що міст, побудований Україною, відповідає всім вимогам і параметрам для проїзду спецтранспорту, бойовики «ЛНР» все одно незадоволені якістю виконаних робіт.

У той же час правоохоронці розслідують на Луганщині факти зловживання і розкрадання бюджетних коштів чиновниками одного із управлінь Луганської облдержадміністрації. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

19 грудня пройшов ряд обшуків, в ході яких вилучено документи про проведення капітального будівництва моста через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі.

За версією слідства, посадові особи одного з управлінь Луганської ОДА ймовірно увійшли в змову з посадовими особами низки комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об’єктів інфраструктури області.

«Слідство вважає, що згаданій комерційною структурою з залученням субпідрядної організації проведення роботи з капітального ремонту моста через Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, обсяги і вартість яких, за даними слідства, значно завищені», — зазначають у відомстві.

Попередньо встановлено, що чиновники мали намір привласнити бюджетні кошти на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правової кваліфікації ч. 2 ст. 364 КК України.

Проводяться слідчі дії, судові експертизи з метою встановлення обсягу завданої шкоди.