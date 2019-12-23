“Ідея Банк” може обійтися Dragon Capital в 1,3 млрд

Польський Getin Holding S. A. 20 грудня уклав угоду про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже 1,4 млрд грн.

Поляки продають 100% Ідея Банку і 100% ТОВ «Новий Фінансовий Сервіс» (New Finance Service).

Покупцями виступають компанія Dragon Capital Investments Limited зі штаб-квартирою в Нікосії (Кіпр), фонд Dragon Capital New Ukraine LP, зареєстрований в Сент-Гелері (Джерсі), фізична особа (ймовірно Томаш Фіала, кінцевий бенефіціар Dragon Capital) і брокер ТОВ «Драгон Капітал» зі штаб-квартирою в Києві (Україна).

Як стверджує видання, новим керівником українського банку стане екс-генеральний директор Альфа-Банку Іван Свитек.

За ці активи поляки отримають 1,368 млрд грн (приблизно 224,8 млн злотих, або $58,45 млн). Це приблизно становить 1,6 капіталу.

«Але сума базової ціни може бути зменшена в результаті переговорів сторін після складання звіту незалежним аудитором», – наголошується в повідомленні.

При цьому поляки також отримають ще 200 млн грн (приблизно 32,86 млн злотих) дивідендів від Ідея Банку в період з 1 січня 2020 року до моменту закриття угоди.Угода відбудеться, якщо покупці отримають дозвіл від НБУ та АМКУ, а Ідея Банк достроково виконає свої зобов’язання перед польським Idea Bank.

«Очікується, що передача частки Ідея Банк Україна буде здійснена до 31 травня 2020 року», – повідомляє Getin Holding S. A.

При цьому угода передбачає можливість його розірвання з штрафними санкціями в 5,5 млн грн (821,6 тис. злотих).

Угода регулюється англійським законодавством.

Поляки розкривають всю інформацію, оскільки вони котируються на Варшавській фондовій біржі. Тоді як Dragon Capital має право публічно взагалі нічого не повідомляти.

Ідея Банк на 30 вересня мав активи у 873,9 млн польських злотих, а власний капітал – 150,7 млн злотих.