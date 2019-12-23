Весь світ сміється: Кремль загрожує Америці

Кілька жорстких санкционных ударів США щодо РФ (так звані «санкції з пекла») і окремі санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» зробили ці вихідні для Кремля дійсно «чорними».

Тим більше, що друга група санкцій вже дала ефект і підрядник припинив укладання труб газопроводу саме з цієї причини. Природно, мовчки зносити такі ляпаси Москва не могла — імідж не дозволяє. І ось, нарешті, зібралися і дали «гідну відповідь». У Білому домі, напевно, в шоці. Не знають, вже плакати чи ще сміятися.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров на прізвисько «Сумна Кінь» в ефірі російського «Першого каналу» позначив жорсткий курс «ассимитричного відповіді». За його словами, Росія відреагує на санкції США стосовно трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», а також так звані «санкції з пекла», схвалені комітетом сенату США. На його думку, дії американських конгресменів є «безрозсудними», в те час як президент США Дональд Трамп і державний секретар Майк Помпео бажають розвивати торговельні відносини з Росією.

Продовження не буде. Ну, зазвичай за формальною позицією в стилі «Я буду мстити і мстя моя страшна» перелік конкретних загроз. Тих практичних кроків, які держава готова здійснити в реальності, заподіявши опоненту максимальний збиток. А що в арсеналі Кремля в якості можливих заходів для США? Введуть санкції проти компаній, які будують газопроводи в США? Проти кораблів, які перевозять зріджений газ? Заборонять громадянам Америки відпочивати в Сочі? Припинять постачання в Силіконову долину новітніх технологій Сколково? Путін зараз нагадує шахіста, який на фініші залишився з королем і пішаком, коли у супротивника ще маса фігур. І поки США його оточує і веде справу до мату, Кремлю залишається тільки ходити по клітинках і робити грізне обличчя. На більше ресурсів немає. В цьому і видно принципова різниця між наддержавою та бензоколонкою. Загрози введення російських санкцій у всьому світі викликають навіть не настороженість, а виключно глузування.

Кирило Сазонов