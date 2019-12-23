Київський метрополітен замовив словенцям турнікети для 15 станцій на 3 млн євро

КП «Київський метрополітен» 17 грудня за результатами тендеру замовило компанії «Riko d.o.o.» (Словенія) турнікетів на 3,03 млн євро.

Про це стало відомо з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на дані системи “Прозорро”.

До середини 2020 року поставлять 23 комплекти контрольного автоматичного вхідного пункту LOTTol з комплектуючими, обладнанням і софтом для 15 станцій – Героїв Дніпра, Оболонь, Почайна, Т. Шевченка, Контрактова площа, Л. Толстого, Либідська, Кловська, Палац спорту, Дружби народів, Видубичі, Славутич, Осокорки, Позняки, Харківська.

Пункти приймають оплату за допомогою безконтактних банківських карт, смартфонів та інших пристроїв з чіпом NFC і додатком банку, безконтактних карт оплати проїзду, «Карток киянина», разових квитків з QR-кодом в паперовій або електронній формі.

Ціна угоди лише на 4% нижче очікуваної вартості закупівлі у 105,79 млн грн.

ПП Гашко Ганна Сергіївна не допустили до аукціону, тому що вона скопіювала технічну специфікацію з тендерної документації замість того, щоб заповнити її самостійно.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «КС-Мехатроникс» Лілії Бородулін, Ігоря Запертова і Анатолія Долинного, яке є збутовим підрозділом групи «Кард-Сістемс». У свою чергу ТОВ «Кард-Сістемс» належить Роману Касич з Калуша на Івано-Франківщині.

Засновниками створеної в 1990 році словенської інжинірингової компанії «Riko d.o.o.» з статутним фондом 10,07 млн євро є директор Янез Шкрабец із Словенії і Йозо Драган з Хорватії. Вона вказала в довідці як досвід аналогічний договір з 2017 року з компанією «Real Time Systems Llp» (Великобританія) про поставку транспортних турнікетів.

Нагадаємо, влітку 2018 нинішній переможець виграв тендери КП «Центр інвестицій» Житомирської міськради з сонячної електростанції на загальну суму 9,46 млн євро.