Аналітик розповів, чому газовий договір з РФ невигідний «Нафтогазу»

Українська держкомпанія «Нафтогаз» не зацікавлена в підписанні угоди з російським монополістом «Газпром», оскільки для неї вигідніше якомога вище підняти ціни на газ для внутрішніх споживачів.

Таку думку в коментарі InfoResist висловив директор спеціальних програм НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев, коментуючи домовленості між Україною і РФ щодо транзиту газу в Європу.

На думку аналітика, Київ і Москва не змогли остаточно домовитися щодо транзиту газу, оскільки вони не уклали жодного контракту.

«Сторони домовилися перекласти відповідальність один за одного на президентів. Сказали, що необхідно якесь політичне рішення для того, щоб підписати угоду між двома суб’єктами господарювання. Тому я взагалі не знаю, про що зараз ведуться дискусії, оскільки документа немає. Існують якісь слова, вимовлені на брифінгу людьми, які не мають до цього контракту взагалі ніякого відношення», — вважає Рябцев.

Він пояснив, що угода має бути підписана між двома суб’єктами господарювання, якими є оператор газотранспортної системи України і «Газпром».

«Представником «Нафтогазу» є та контора, від якої цей оператор має не залежати. І дуже дивно, коли я чую, що вони розповідають про якісь умови, які вони комусь висувають щодо майбутньої діяльності оператора, який від них не залежати. Далі, цей оператор знаходиться у віданні Мінфіну, вірніше буде у віданні, при чому тут Минэкономэнерго теж мені не зрозуміло. Хто давав повноваження Оржелю (міністр енергетики – ред.) вести ці переговори? Якось дивно це виглядає. Тому безумовно рішення буде прийматися, але яким воно буде, я не знаю», — зазначив аналітик.

За словами Рябцева, якщо рішення з транзиту газу не буде прийнято до 1 січня, то виникне ризик повторення сценарію «газової війни».

«Я думаю, що Європа зробить все, щоб не замерзнути. Так, сценарій може повторитися. Тоді Україні викручували руки, і мені здається, що все йде до цього», — підкреслив він.

Рябцев додав, що підписання угоди – фінансово невигідно «Нафтогазу».

««Нафтогаз» не зацікавлений в підписанні угоди. Це фінансово невигідно «Нафтогазу». Йому потрібно підняти ціни для внутрішніх споживачів, як можна вище підняти ціни. І непідписання угоди буде приводом для того, щоб ці ціни підняти. А що стосується політиків, то вони теж розкажуть, що у всьому винен Путін і «Газпром»», — додав аналітик.