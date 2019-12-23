Стало відомо, чому обшукували Державну податкову службу України

Державне бюро розслідувань Києва спільно із внутрішньою безпекою» ГФС України, Національною поліцією України і Службою безпеки України днями провели обшуки в головному офісі Державної податкової служби.
У справі про створення злочинної схеми співробітниками податкової служби.
Їх підозрюють у тому, що, починаючи з березня 2018 року вони, зловживаючи службовим становищем, у змові з працівниками підприємства «ПРОГРАМІКА» (комп’ютерне програмування), а також іншими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність підприємств. Вважається, що вони штучно формували податковий кредит з сумнівними і реальними компаніями. Тими, що проводили безтоварні операції і підміну номенклатури товарів, з метою подальшого виведення бюджетних грошей.
Мова йде про мільярди гривень, які так і не надійшли до держбюджету України.
19 грудня 2019 року ДБР провело низку обшуків у службових кабінетах топ-чиновників. Підозрюваними виявилися керівні чиновники в Департаменті обслуговування платників та інформаційних технологій ДПС України, а також в Департаменті моніторингу ризикових операцій та доходів:
- директор Департаменту з обслуговування платників ГФС — Наталія Калініченко;
- заступник директора Департаменту обслуговування платників ДПС — Наталія Сердюк;
- заступник директора Департаменту-начальник управління ДПС — Дмитро Мішалов;
- директор Департаменту податків та зборів з юридичних осіб ГФС — Олена Антипова.
Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro