«Трубу прорвало»: у мережу злили чергову прослуховування кабінету глави ДБР про Єфремова

На Telegram-каналі «Трубу прорвало», на якому з осені 2019 року почали викладати аудіо записи, нібито зроблені в кабінеті керівника Держбюро розслідувань Романа Труби, з’явилися нові повідомлення, в тому числі, і щодо зміни запобіжного заходу екс-нардепу Олександру Єфремову, підозрюваному у держзраді.

Стверджується, що голоси на записах належать нібито Романом Трубі і заступник керівника Офісу президента Андрію Смирнову, які обговорюють, чому колишній член Партії регіонів Єфремов навіть після зміни президента залишається під вартою, і що слід зробити, щоб він вийшов на свободу.