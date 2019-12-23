Суд заочно заарештував колишнього заступника гендиректора Східного Гзк

Суд заочно під варту колишнього заступника генерального директора ТОВ державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Ігоря Голобородько, якого НАБУ і САП підозрюють у розтраті 25,4 млн грн комбінату.

Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

За версією слідства, в період лютого-травня 2015 року Східгзк в особі Голобородько уклав з торговим домом «Еко-Сервіс», директором якого є Ігор Ведута, додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб підприємства. У результаті цього була протиправно збільшена ціна за одиницю товару на 31%, а в подальшому на 57%, що призвело до збитків для держпідприємства в сумі 25,4 млн грн. При цьому, закупівля Східгзк сірки кожен раз здійснювалась із залученням не менше трьох посередників, призводило до завищення на кожному етапі кінцевої ціни на ці мінерали для державного підприємства.

Джерело фото – Слово і діло

НАБУ і САП заочно повідомили про підозру Голобородько, оскільки той ховається від слідства. 11 листопада постановою детектива він оголошений у міжнародний розшук. Відповідні матеріали передані в Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації розшуку підозрюваного з використанням каналів та можливостей Інтерполу. Вивчивши клопотання, суддя задовольнив його і заарештував Голобородько заочно.