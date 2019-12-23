Вбивство журналіста на Київщині: підозрюваного раптово відпустили під заставу

Суд відпустив під заставу в 500 тисяч гривень одного з трьох підозрюваних в умисному вбивстві журналіста Юрія Булата в місті Славутич Київської області.

Таку міру запобіжного заходу обрав суд міста Києва, написала прес-служба поліції Київщини.

Раніше Славутицький суд дав можливість внесення застави за підозрюваного, але в певний термін цього не зробили, тому він не отримав можливості вийти на свободу.

Пізніше в суд правоохоронці звернулися з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного. Шевченківський суд обрав йому запобіжний захід – утримання під вартою з правом застави в сумі 500 тисяч гривень, яка була внесена.

Прокуратура Київської області почала готувати апеляцію з оскарження такого судового рішення.