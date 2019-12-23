Українцям зробили важливе уточнення щодо перерахунку пенсій

Заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна зробила важливе уточнення щодо перерахунку пенсій.

Про це Мастюгіна розповіла в ході проведення прямої телефонної лінії.

Таким чином, вона розкрила подробиці перерахунку пенсій для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, а також мають 30 років стажу (жінка) і 35 років (чоловіки).

Вона зазначила, що тут діє правило, а саме, що таких пенсіонерів розмір пенсії не може бути менше 40% мінімальної зарплати.

За її словами, з 1 січня зазвичай мінімальна зарплата змінюється кожен рік, і тоді проводиться відповідний перерахунок пенсій. «Однак варто зауважити, що цей перерахунок здійснюється тільки непрацюючим пенсіонерам, адже працюючим проводиться іншого перерахунок по стажу та заробітку», — сказала Мастюгіна.