Газом він незадоволений — Портнов різко прокоментував заяву Порошенка

Правозахисник також прокоментував обшуки в належному Порошенко спортклубі

Юрист Андрій Портнов різко прокоментував заяву екс-президента Петра Порошенка про те, що потрібно негайно скликати РНБО через газового протоколу. Відповідне повідомлення правозахисник залишив у своєму Telegram-каналі.

«Порошенко розмістив сьогодні коментар, в якому висловив серйозну заклопотаність газовими контрактами з Росією. Вибачте, а коли буде заклопотаність з приводу 340 кілограмом готівкових доларів, винесених готівкою з переоформленого на сина Міжнародного інвестиційного банку?» — резонно дивується юрист.

Андрій Портнов також задається питанням про заарештованих грошах екс-гаранта і його соратника.

«І що там з арештованими в Люксембурзі 32 мільйонами євро на рахунках афілійованого з Порошенко і його фунтом Макеєнко, що проходять у справі про відмитих на Кіпрі доходи від операції з каналом «Прямий»? Де коментарі з цього важливого питання?», — дивується Андрій Портнов.

Юрист також уточнює, як там справи з підписаним Порошенка з Росією угодою про необхідність погоджувати з РФ час і порядок переходу Україні до контролю за своєю власною східної кордоном.

«І коли буде коментар про проголосованому фракцією Порошенко, їм же внесених у 2014 році в парламент законі про створення на окупованих територіях народної міліції, власного луганського і донецького суду, а також своєю прокуратури з усіма елементами федералізації?» — зазначає Портнов.

Юрист також прокоментував останні обшуки в належному Порошенко спортклубі «П’ятий елемент».

«Ну і як там справи в спортклубі «П’ятий елемент» з виявленими у нього слідчими приладами для підглядання і підслуховування в роздягальнях? Якісь коментарі? Коли буде виражена заклопотаність у цих питаннях? Газом він незадоволений», — резюмував свою заяву Андрій Портнов.