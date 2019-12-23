Вбивство Шеремета: поліція знайшла нові докази проти Антоненко

Для підриву авто журналіста Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якого поліція знайшла в вилученої міні андрій Антоненко.

Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи, повідомляє прес-служба МВС України.

«Згідно з висновком експертів, вилучене під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеної промислово виготовленої бойової протипіхотних осколковою міною направленої дії МОН-50», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в корпусі міни знайдені залишки вибухової речовини на основі гексогену. Експерти пояснили, що саме цей матеріал був під пристрої, що вибухнуло в машині Шеремета.

Також на корпусі та всередині міни експерти знайшли змішані біологічні сліди, які будуть додатково досліджуватися.

У поліції підкреслили, що корпус вилученої МОН-50 виготовлений в 1987 році на заводі «Дунарит» (партія 36) в місті Русе (Болгарія). Даний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на Самарському заводі вибухових речовин» в 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).

В НПУ додали, що підозрюваний Антоненко відмовився пояснювати походження і мета зберігання міни, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Крім того, затриманий відмовився від проведення слідчих експериментів і дачі показань.

Відзначимо, що в понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненко. Для охорони порядку до будівлі суду залучили близько 100 поліцейських.