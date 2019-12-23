Суд дав 13 років зарезавшему атошника в центрі Києва

Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років 58-річного обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника в центрі столиці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“За результатами судового засідання Шевченківський райсуд столиці підтримав позицію державного обвинувача, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на дебатах прокурор просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Підсудний себе винним у вчиненні злочину не визнав і просив його виправдати.

“До вступу вироку в законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою”, — наголошується в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що злочин стався 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал біля станції метро “Золоті ворота”. Під час раптово виниклого конфлікту обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, спричинив потерпілому смертельне ножове поранення в площину грудної клітини. Трагедія сталася на очах у сина і дружини загиблого чоловіка. Скоївши вбивство, зловмисник намагався втекти з місця події і знищити речові докази, але був “по гарячих слідах” затриманий правоохоронцями.

Нагадаємо, двома ударами ножа 22 червня 2017-го на вулиці Ярославів Вал біля станції метро “Золоті ворота” був убитий учасник АТО Сергій Олійник.