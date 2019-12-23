Жителі Новосибірська обговорюють “дуже дивну форму ковзанки перед Оперним театром

Жителів Новосибірська вразила дивна форма, в яку склалися каток і ялинка в центрі міста, пише видання Сіб.фм. Відомий новосибірський фотограф Слава Степанов зняв новорічну площа з висоти пташиного польоту і виявилося, що на ній особливим чином виділяється каток, який має незвичайну форму.

Деякі користувачі інтернету вважають, що, принаймні, він виглядає непристойно, але знайшлися й ті, хто порівняв каток з шийкою від пляшки.

Фотографії Степанов виклав у своєму акаунті в Facebook. На наступний день про незвичайній формі катка при вигляді зверху заговорили у всіх великих пабликах міста.

“Фраза “іди на каток” заграла новими фарбами”, – іронізують жителі Новосибірська.

Також новосибірці губляться в здогадах з приводу того, чи була така форма ковзанки задумана заздалегідь або вийшла випадково. Багато з них вважають, що це вийшло “по Фрейду”.