Повінь – зміна системи

Menu
Close

Жителі Новосибірська обговорюють “дуже дивну форму ковзанки перед Оперним театром

23.12.2019

Жители Новосибирска обсуждают "очень странную" форму катка перед Оперным театром

Жителів Новосибірська вразила дивна форма, в яку склалися каток і ялинка в центрі міста, пише видання Сіб.фм. Відомий новосибірський фотограф Слава Степанов зняв новорічну площа з висоти пташиного польоту і виявилося, що на ній особливим чином виділяється каток, який має незвичайну форму.

Деякі користувачі інтернету вважають, що, принаймні, він виглядає непристойно, але знайшлися й ті, хто порівняв каток з шийкою від пляшки.

Фотографії Степанов виклав у своєму акаунті в Facebook. На наступний день про незвичайній формі катка при вигляді зверху заговорили у всіх великих пабликах міста.

“Фраза “іди на каток” заграла новими фарбами”, – іронізують жителі Новосибірська.

Також новосибірці губляться в здогадах з приводу того, чи була така форма ковзанки задумана заздалегідь або вийшла випадково. Багато з них вважають, що це вийшло “по Фрейду”.

Читайте також:   Жахливий і цинічний бізнес
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *