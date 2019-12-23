Сергій Олексійович Шмырин – в’ятський авіатор і механік. Про сталінські репресії

Професійні історики часто заявляють, що нерозкритих першоджерел загалом-то і не залишилося – все давно розкладено по запорошених полицях архівів, каталогизировано і пронумерована. Але зрідка свідоцтва минулих епох спливають і сьогодні.

І в плані розкриття невідомих сторінок нашої історії особливим нюхом зрозуміло володіють меблевики. Так-так. Адже саме меблевики люблять працювати зі старим антикварним мотлохом і приводити його в божеський вигляд. Ну і бувають іноді знахідки – просто перлини.

Пару тижнів тому одна моя знайома дама-реставратор вирішила облагородити два старі стільці.

Стільці старі. Дубові. Мрія антиквара. І як виявилося – історика. Тому що під оббивкою виявилися записи найдостойнішого людини – кировчанина Сергія Олексійовича Шмиріна, зроблені ним очевидно, сподіваючись передати нащадкам правду про своє життя на випадок, якщо доведеться позбутися волі…

Текст не скрізь читабельний, але як справжній меблевик Марія (так звуть даму) з завданням впоралася як справжній палеограф, і незважаючи на деякі прогалини, пов’язані з невблаганністю часу, ми маємо з вами можливість прочитати слова прямого свідка епохи сталінських репресій.

(виділення курсивом – мої)

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1 аркуш . 28 липня 1936 року я був заарештований органами НКВС р. Кірова і сидів як слідчий до 17 лютого 1937 року, тобто 6 місяців і 20 днів. Звинувачення мені було пред’явлено за ст. 58.10. Що ж було приводом до мого арешту? З допитів я дізнався, що на мене донесли, що нібито я працював на посаді голови артілі “Північ” ( де я не працював) 4 роки , в 1930 році ніби прийняв на роботу як великого спеца нікого Чазова через робочого(?) Чемоданова В. Ф. і ось коли Чазов прийшов до них в майстерню, я ніби говорячи з ним почав з ним розмови на політичну тему, тобто став звеличувати троцькістський ухил. Ст… , потім вже 22 грудня 1936 року на очній ставці ….( ставку дали тільки 22.12.36) мені стало відомо, що я нібито ще Чазову через якогось людини надіслав троцькістську книжонку і коли я сказав слідчому, скажи мені особистість через яку я тобі посилав книжонку

2 лист. він назвати не зміг і слідчий мені заборонив ставити запитання Чазову. Я наполягав щоб слідчий записав у лист очної ставки, що Чазов не зміг назвати особистість через кого я йому передав книжонку, але цього зроблено не було. Далі мені було пред’явлено обвинувачення нібито мав зв’язок з інженером Полесницким ( він був в Кіров засланий як троцькіст), з яким я працював на ремонтно-монтажному заводі Крайместпром,зв’язок виявилася в тому, що я Полесницкого призначив займатися з робітниками по техминимому, ніби я його висував до редколегії, коли Полесницкого в травні місяці заарештували, я в 12 годин дня послав чертежницу на квартиру до Полесницкому дізнатися в чому справа, чому його довго немає на роботі і в той же день сам ходив на квартиру Полесницкого і я розповів, що Полесницкий як працівник дуже хороший. Про все те, що мені пред’явили в обвинуваченні донесли … контрольний майстер ремонтно-монтажного заводу Крайместпрома, єдиний на той час партієць здається кандидат Чазов ,голова групового комітету союзу металевих виробів того ж заводу Косарев і електромонтер заводу комсомолець Зубарєв.

3 лист. Чому ж вони це зробили? Зробили це тому що цей актив заводу в лапках, захотів від мене избавиьься, оскільки ці люди на заводі себе тримали високо, а насправді крім шкоди від них заводу нічого не було. 8 січня 1936 року я поступив на роботу в Крайместпром , який мене послав на Ремонтно-монтажний завод на посаді технічного директора. Прийшовши на завод , я дізнався, що директора заводу Князєва немає, він поїхав у відрядження до Москви його заміщав технік Сичов. Я приступивши до своїх обов’язків через кілька днів довідався, що на заводі заборгованість по зарплаті робітникам і службовцям за 3 місяці (ніщо не ново під місяцем, виявляється), спецодягу в гарячих цехах немає, робітники майже щодня з нагоди випалень виходили з ладу, матеріалів немає, замовлень немає, робочі % на 50 розбіглися, мають замовлення всі працювали з великими збитками, з причини того, що в більшості робочим виплачували не відрядно, а виводили кому як. Про соцзмаганні, ударничестве, стахановських методів роботи тут не знали. Дізнаюся, що дня за два до мого вступу було загальні збори робітників проводиться представником

4 лист. Цека союзу металевих виробів , де було постановлено зняти за розвал роботи заводу і за зрив стахановських методів роботи директора заводу Князєва, начальника механічного цеху … прізвище та начальника ливарного цеху Гуліна, а групкому союзу мет.изд. Косареву було дано догану. Дізнавшись про це, я все ж вирішив залишитися на роботі, не побоявся, подумав що директора все одно пошлють, а технічних працівників підберемо, роботи знайдемо її непочатий край, а коли буде робота, будуть і гроші і матеріали (дивна логіка, непояснена в межах сучасного капіталізму). Мені не раз доводилося починати справу без коштів і без інструментів і обладнання. Але йдучи, я завжди залишав зміцнілі вже майстерні і заводи. А головне мене приваблювали, що тут преупо… лися значні капіталовкладення , де я ще раз хотів себе показати в доцільності використання постановки заводу на твердий шлях. Через два тижні після мого вступу

5 лист. з відрядження повернувся директор Князєв і прийшовши на завод привів з собою інженера Полесницкого, познайомившись зі мною він мені оголосив, що наш завод буде реконструйований під виготовлення турбін “Фелксис” і ми в короткий термін повинні зробити кошторис на переобладнання заводу. Інженер Полесницкий хоча спеціаліст і за авиостроению, але за турбостроенію він зможе працювати. (турбіни, турбобудування… це Вятка! ми в постолах до кінця 50-х тут ходили в більшості! І турбіни створювали! Ви відчуйте велич епохи!) Кошторису були складені і представлені в крайместпрому після… ставив питання в крайместпроме, але мабуть крайместпром невідомо для мене чомусь не затвердив. В лютому місяці в перших числах отримую виписку з наказу крайместпрома, де говориться, що директор заводу Князєв за розвал роботи знімається з заводу і тимчасово виконуючим обов’язки директора призначається Шмырин, для мене це було несподіваним, як же я безпартійний буду працювати директором,

6 лист. головне, що на заводі тільки один партієць (несподівано. от не тягли тоді в партію масово, партквиток заслужити вимагалося). Але вирішив, що підберуть людини і пошлють. Але все ж так працюючи до середини травня мені довелося перенести все тяжкості і вивести завод із скрутного становища, довелося починати з добірки інженерно-технічних працівників, подискания замовлень, т. к. планової роботи завод не мав, подискание матеріалів числа до 1 травня становище було выправлено і завод працювати рентабельно. Всі робітники і службовці зраділи і в очі і позаочі мені говорили , що це все зробив я, я говорив, що це зробили ми всі разом. Але не буває хорошого без поганого. Як же мені допомагали в роботі в цей час ті, на кого я плекав надію, єдиний партійний людина Чазов замість того щоб зайнятися роботою, промогать , він зайнявся рвачеством, йому згідно з кошторисом ставка була 300 руб. Він в той момент коли прибирали Князєва подав заяву в якій просив

7 лист. підвищити йому ставку або звільнити з роботи, я потім у секретаря осередку ВКП б крайместпрома , де складався Чазов запитав як бути. По роботі Чазов більше не варто, а якщо я відпущу його з роботи мені можуть поставити в провину, що я позбувся останнього партійця. Секретар мені сказав, як хочеш, ти директор. Я Чазова поставив контрольним майстром, хоча знав, що він на цій роботі буде слабкий,але вирішив що на скільки можливо буду йому допомагати сам. Оклад йому згідно з посади був встановлений 350 руб. Він на цій цікавій роботі як слід працювати не хотів. На завод приходив і відходив коли заманеться під різними приводами, то його хтось викликає, то він захворів, але довідки від лікаря не приносив. Деталі виробів брав явний шлюб і коли я йому говорив навіщо за шлюб оплачує, то говорив робітникам, що Шмырин вимагає немислиме, прискіпується. Я не раз розмовляв з ним чому він недбало ставиться до своїх

8 лист. обов’язків. Але він мені говорив, що це мені здається. Коли послали нам нового директора Можаєва, це було числа 15 травня, я директору говорив, що Чазов до справи халатно відноситься, в акурат в цей час Чазовым була прийнята шлюб деталі тракторних возів, директор хотів вжити заходів, з ним поговорити і мабуть після розмов Чазов був на мене озлоблений і вирішив від мене позбутися. Вмовивши собі в компанію групового комітету Косарєва і комсомольця Зубарєва не вести ніякої роботи по обслуговуванню робочих, про що я неодноразово викривав його на зборах робітників і говорив йому, чому він не хоче працювати, він відповідав у мене ні один лише завод, спробуй сам що зробиш, говорив мені і сердився на мене. Просив кімнату при заводі, але я йому уявити не міг,просив почекати, він мені погрожував. Ось ця компанія розподіливши ролі і написала на мене в НКВС.

9 лист. Насправді я Чазова ні коли на роботу в артіль “Північ” не запрошував і його навіть в артілі не бачив, він навряд чи коли то в артілі був. Дізнався я його вперше в 1931 році, коли я вже працював зав. майстернями проектно-монтажному быро Кожтреста, а він Чазов тоді працював слюсарем на шкірзаводі №2, майстерні монтажного бюро були при цьому заводі. А отже ніяких у мене з ним розмов не було. Зубарєв мабуть за те що я йому дав догану занеоднократные самовільні прогули і з його вини встав завод на 2 години, на мене теж озлобился і взяв на себе роль, що я нібито … з ним … розповів йому мене виключили з партії за те, що я був троцькіст, я на очній ставці з ним викрив

10 лист. його т. к. я йому цього говорити не міг, тому що я в 1930 році вийшов з партії ВКПб добровільно, за своїм заявою (дивно, чесне слово, я ніколи не міг і уявити, що таке бувало й було взагалі можливо), а нісенітниця на себе наговорювати я вже не настільки дурний. Косарев взяв роль у підтвердженні зв’язку з Полесицким , але я Полесницкого до редколегії не висував і навіть не пам’ятаю при мені взагалі редколегії не вибирали, якби це було, то було б підтверджено протоколом зборів. Викладати техмінімум я Полесницкого дійсно призначив, але якщо мені ставить в провину , так само треба ставити в провину і особам які донесли на мене. Адже мені ні один чоловік не говорив, що Полесницкому цього довіряти не можна, і на оборот завжди всі його заняттями були задоволені. Про заняттях Полесницкого знав відділ кадрів крайместпрома, якому Полесницкий посилав відомості. Чому я послав чертежницу до Полесницкому

11 лист. дак тільки тому що він робив термінову роботу проект мостового крана для Радянських камнеразработок. Проект був остаточно не готовий, не були зроблені робочі креслення, а робота вже велася і котельників затримували окремі листи, які він повинен був дати, т. к. він частково робив роботу на дому. Сам я зайшов тому щоб забрати креслення належать заводу. Правда один раз Полесницкий був у мене в квартирі, але він був не один, це було коли ми складали проект реконструкції заводу, щоб не йти у вихідний день на завод, за містом далеко вирішили зібратися у мене. Були Книязев, Сичов, Гундуров і Полесницкий. Ми робили распланировку обладнання по заводу на план.

На керівній відповідальній роботі я почав з 1919 року , мене взяли з Вятских ж.д. майстерень де я працював ковалем і слюсарем, через штаб

12 лист. 3-ої армії у відділ військових заготівель ГСНХ на посаду інструктора по споруді військового обозу. І я був посланий р. Нолинск де я організував майстерні в колишній черепичним майстерні, а з залізничного брухту ресор і рейок зробили весь інструмент своїми силами, пропрацювавши рік мене перекидають в р. Малмиж для організації обозного виробництва і призначають мене інструктором трьох уездо Малмыжского, Уржумського і Нолинского. Пізніше працюю кустарним техніком при Малмыжском совнархозе і зав. Малмыжской столярної школою . Тут я організував слюсарно-механічне відділення і безпосередньо ним керував, маю кілька десятків вихованців, які тепер працюють механіками, інструкторами у школах, командирами, мотористами, слюсарями і ковалями. По приїзду в Вятку в 1925 році працюю в кустселькредитсоюзе за кустарної відросли.

13 лист. У 1926 році беру участь в організації Вятпромсоюза де працюю зав. металлосекцией. У 1927 році при організації артілі “Північ” мене послали на роботу в артіль для організації виробництва … виробів, де працював 3 роки головою. За цей час освоєно за моєю пропозицією багато цінних виробів, які виробляються ще час і після відсотків на 40 для військового відомства, тиси та свердлильні верстати. З артілі я перейшов при організації при Вят шкір тресті проектно-монтажного бюро зав. майстерні, яку організував з підстави. Тепер ці майстерні перейменовані в монтажно-ремонтний завод, тут я працював два роки, тут під моїм керівництвом виготовлялося все обладнання для другої в СРСР обезжиривающей станції. Для першої Барнаульській станції обладнання було виписано з Німеччини, дуже багато виготовляли обладнання для знову споруджуваного заводу Искож, і перші в СРСР виготовлялися сушарки про… ера для Хромового заводу. Звідси я перейшов працювати в суспільство колишніх червоногвардійців

14 лист. і партизанів для організації слюсарно-механічних майстерень. Тут я працював в суспільстві і ,пізніше була організована артіль ім. 17-го партійного з’їзду, до грудня 1935 року. Ввів тут вперше в Кірові виробництво англійських замків, жнивних апаратів, які артіль випустила вже в середньому 10 тис. шт., раніше їх виготовляв завод “Серп і молот” і коли р. Кірову було дано в 1935 році урядове завдання виготовлення льнотрепальных машин “Антонова”, я перший пішов і став просити виробництво цих машин, перший час крайвиконком вагався, не сподівалися що артіль зможе виконати ці машини і після того коли не охоче крайместпром брався за ці машини, я в крайисполкоме наполіг щоб нам дали замовлення і на мою …замовлення на 50 машин був нам переданий, і не дивлячись на те що не було в артілі відповідного приміщення для складання машин, не було достатньо обладнання, артіль все ж виконала замовлення по терміну раніше Белохолуницкого і Котельничского заводів, за якістю були визнані комісією краще і на 1000 руб. кожна машина дешевше. Весь місто мене знає як хорошого чесного працівника, не дарма я за один тільки 1935 рік маю 7 премій, одну премію ….

15 лист. Походженням я син робочого металіста. Батька зовсім не знаю, т. к. він був висланий в Сибір у вічне заслання за вбивство майстра Екатеринбурского монетного двору де він працював, Жив з матір’ю до 12 річного віку, після чого мати померла і я залишився один без засобів на існування, мені довелося до 14 річного віку бути учнем музыканско команди 231 котельничского батальйону. Коли я зміцнів вирішив піти працювати в слюсарну майстерню, втік з батальйону, було нестерпно , били . І до 16-річного віку працював у приватного господаря Симонова в якості учня.Пізніше вступив до Вологодське (В’ятське) ж.д.технічне училище. …вчився і під час канікул та вакансій працював, заробляв на існування під час навчання. Після закінчення училища працював один рік, був узятий на військову службу, служив в авіачастини, скінчив школу механіків, після німецької війни демобілізувався. Я завжди був чесний, сумлінно ставився до своїх обов’язків, не люблю …

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Ось така історія. Крик душі. Звернення до нащадків з надією залишитися у їхніх очах чесним і мужнім людиною. Жахливі факти. Місцеві парт-пройдисвіти наклепали донос на людину за те, що він заважав їм крутити темні справи.

Ім’я Сергія Олексійовича Шмиріна залишилося в Книзі Пам’яті жертв політичних репресій. посилання

читаємо: Дата народження: 1891 р. Місце народження: р. Кіров Стать: чоловік Національність: російська Професія / місце роботи: директор ремонтно-монтажного заводу Крайместпрома. Місце проживання: р. Кірова Запобіжний захід: заарештований Дата арешту: 27 липня 1936 р. Звинувачення: за ст. 58 п. 10 КК РРФСР Засудження: 13 грудня 1937 р. Стаття: 58 п. 10 КК РРФСР Вирок: справа виробництвом припинено.

емм.. так припинено справу. але жертви режиму людина записаний. А може бути совки розібралися з ним пізніше?

дивимося відео за 1982 рік:

Виявляється, совки-то навіть зняли про Сергія Алексеевиче хронікальні кадри, повні подяки за його сімдесятирічний праця!)

Та й ще б! обов’язково подивіться ролик. це всього кілька хвилин, які розповідають нам про видатні заслуги Шмиріна! Один з перших авіамеханіків, конструктор, організатор, герой!

І ще раз про 1937… Я не маю інформації про те, що сталося з бандою, оговоривших Сергія Олексійовича. Але чомусь здається мені, що довелося цим балбесам відправитися на лаву підсудних. За порожні наклепи на той час не прощали. Жертви сталінських репресій так сказати… Ось вже як бачимо, справді не міг Сталін без чищення обійтися – інакше пройдисвіти просто втопили б нашу країну. І у мене немає ніякого бажання каятися за їх подальшу гірку долю.

А Сергію Олексійовичу Шмырину честь і світла пам’ять!. Я дуже радий, що його записи через десятиліття забуття дійшли до адресатів – вдячних нащадків.