У язень Кремля Стомахін просити політичного притулку в Україні

Відомий російський публіцист, у язень Кремля Борис Стомахін просити політичного притулку в Україні.

Про це Стомахін заявив на прес-конференції в УНІАН.

Російський публіцист зазначив, що є колишнім політичним в’їхав язнем, який 12 років сидів у місцях позбавлення волі в Росії за відстоювання своєї політичної позиції.

“Я приїхав в Україну і прошу тут політичного притулку”, – сказавши Стомахін.

Він зазначив, що з цією метою звернувся до Державної міграційної служби України.

“Це Питання розглядається. Я думаю, що можна розраховувати, я припускаю, що можуть надати притулок, що позитивна відповідь можлива. У Росії я дійсно просидів 12 років. Я просидів два рядки: п’ять, потім – сім років. У мене було три політичних вироки”, – заявивши Стомахін.

При цьому він переконаний, що існують усі підстави вважати, що, якби він залишився в Росії, його б знову посадили до в язниці.

Крім того, публіцист заявив, що 2004 року він вже просив в Україні політичного притулку, але тоді йому відмовили: “Я приїжджав в Україну і дійсно звертався за отриманням притулку у Вінниці, але мені там було відмовлено. Причому відмовлено навіть не ті що в притулку, а було відмовлено в розгляді мого клопотання по суті”.

За його словами, у 2004 році він змушений був повернутися до Росії, і після того, як побувши там деякий час, перебуваючи в розшуку, був заарештований в 2006 році і отримав перший рядків.

Як стверджує Стомахін, він був одним із перших з Росії, хто просив притулку, і тому, на його думку, тоді Україна за президента Леоніда Кучми не хотіла псувати відносини з Росією через нього.

“Зараз я сподіваюся, що таких мотивів не буде, і ці відносини досить давно зіпсовані, і досить сильно, і я сподіваюся, що безповоротно, і вже не буде спроб якось примиритися і домовитися з Москвою. Це абсолютно марно, я б хотів заздалегідь від цього застерегти”, – зазначив Стомахін.

При цьому він вважає, що порівняно з Росією, в Україні після революції 2013-2014 років політична система є досить демократичною.

“Хоч я не вважаю її ідеальною, такою, що абсолютно що не підлягає жодній критиці. Там є що критикувати”, – додав він.

Також Стомахін пояснивши, що просити притулку в Україні з цілого комплексу причин. На його думку, отримати притулок у Західній Європі дуже проблематично.

“Я тут ніби вдома. Фактично я, між іншим, корінням звідси, з України. У мене багато родичів булі звідси. Я в принципі можу навіть претендувати на громадянство за спорідненістю. У мене дід був родом з України”, – заявивши Стомахін.

У зв’язку з цим він заявив, що також отримуватиме українське громадянство.

Він підкреслив, що не розмовляє українською, але добре розуміє мову.

“Я все-таки думаю, що з такою біографією і тут можуть на офіційному рівні зрозуміти, що все-таки варто дати притулок, і я не придурююся, не створюю липову біографію”, – сказавши Стомахін.

Також він додав, що підтримував Революцію гідності в Україні “всією душею, перебуваючи ще в тюрмі”: “Я дуже розраховую, що ця революція не пішла в пісок остаточно, і все не повернеться до колишнього, до того стану, коли мені відмовили у 2004 році”.

Разом з тим він назвавши Росію “жахливою країною”, в якій “неможливо жити”.

Також він не бачить майбутнього для Росії: “Я сподіваюся, що вона не буде існувати в майбутньому, що кінець цього століття вже не застане Російську Федерацію як єдину державу. Я думаю, що її чекає розпад. Всі імперії, що існували в історії, розпалися. Вісь ця залишилася остання. Я думаю, що її теж чекає розпад у доступному для огляду майбутньому”.

У зв’язку з цим він заявив, що хотів би посприяти розпаду Росії.

При цьому він сподівається, що Україна в майбутньому буде нормальною демократичною державою.

“Саме від розпаду і припинення існування Російської Федерації це в основному і залежить. Тому що, коли поруч знаходиться такий сусід, то життя стає дуже скрутним”, – вважає Стомахін.

На його думку, поки існує Росія, в Україні будуть постійні проблеми.

Він заявив, що його плани на майбутнє передбачають продовження політичної боротьби – наступного року виповниться 30 років його політичному стажу.

Крім того, він презентував книгу “Азбука свободи”, яку написав у в язниці з перервами з 2014 року до 2019 року. У ній він виклав свої думки про свободу, як її розуміти та як відстоювати.