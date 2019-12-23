На всіх шахтах «Львіввугілля» відновили електропостачання

На всіх шести шахтах державного підприємства «Львіввугілля» відновили електропостачання після того, як в ніч з 22 на 23 грудня його відключали через вимогу енергопостачальника внесли оплату наперед.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

«Врегульовано ситуацію щодо електропостачання на шахтах ДП «Львіввугілля». Світло на шахтах відновлене», — повідомили в Міненерго.

Зазнається, що шахти працюють у звичному режимі.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що всі шість шахт державного підприємства «Львіввугілля» відключілі від електропостачання через вимогу енергопостачальника заплатити 22 млн грн за електрику наперед.