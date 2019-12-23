Вакарчук виступив у Мінську на новорічному корпоративі творців гри World of Tanks

Народний депутат, голова партії «Голос» Святослав Вакарчук на цих вихідних виступив на новорічному корпоративі в Мінську у компанії Wargaming, яка створила знамениту гру «World of Tanks».

Про це пише Telegram-канал «Хоробрі яйця».

Джерело видання повідомляє, що гонорар Вакарчука склав близько 100 000 євро. «Обов’язковою умовою в райдері було – повна заборона фото та відео зйомки під час концерту, щоб Славка не тролили» під куполом Верховної Ради», — повідомляє телеграм-канал.

Фото: t.me

Відео: t.me